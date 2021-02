Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Zigarettenautomat mitsamt Betonverankerung herausgerissen

Ludwigsburg (ots)

Ein oder mehrere Täter rissen am Samstag in der Straße "Am Pfarrtor" in Renningen einen Zigarettenautomaten mitsamt der Betonverankerung und dem Stahlpfosten aus dem Boden. Ein Zeuge entdeckte den Automaten gegen 15:35 Uhr und verständigte die Polizei. Die genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt. Nach einer ersten Überprüfung wurde der Automat nicht aufgebrochen. Polizeibeamte des Polizeireviers Leonberg sicherten den Automaten mit Hilfe des THW. Der Polizeiposten Renningen hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Zeugen unter Tel. 07159 80450 erreichbar.

