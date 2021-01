Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Gartenhütte aufgebrochen und Gartenhaus in Brand gesetzt

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Gartengrundstück in den Weinbergen im Gewann "In der Reut" zwischen Besigheim und Löchgau brachen bislang unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen auf brachiale Art und Weise zunächst eine Gartenhütte auf und zerstörten das Inventar. Ob aus der Gartenhütte auch etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Der entstandene Schaden an der Gartenhütte wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Im weiteren Verlauf setzten die Unbekannten in unmittelbarer Nähe ein größeres Gartenhaus in Brand, das beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gegen 03:15 Uhr bereits im Vollbrand stand und komplett niederbrannte. Der dadurch entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Besigheim, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Wehrleuten im Einsatz war, gelöscht. In unmittelbarer Nähe konnten auf einer Wiese mehrere Teelichter festgestellt werden. Möglicherweise hatten die unbekannten Täter dort zuvor gefeiert. Einer Rettungswagenbesatzung fiel auf der Anfahrt zum Brandort in der Löchgauer Steige eine mit einem Holzfällerhemd bekleidete Person auf, die sich offensichtlich dort verstecken wollte. Diese Person konnte im Rahmen der anschließenden Fahndung später aber nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Rufnummer 07142 405-0 in Verbindung zu setzen.

