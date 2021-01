Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Fußgängerin von Pkw angefahren

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Supermarkparkplatz in der Steinbeisstraße wurde eine Fußgängerin am Freitagnachmittag von einem Fahrzeug erfasst. Die 55-Jährige wollte gegen 17:45 Uhr die Fahrbahn auf dem Parkplatz überqueren und wurde dabei von einem 26 Jahre alten Fahrer eines Mercedes übersehen. Sie zog sich schwere Verletzungen am Bein zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mercedes entstand kein Sachschaden.

