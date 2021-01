Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Samstagabend gegen 19:10 Uhr einen in der Rathausstraße verkehrsbedingt stehenden Opel Meriva und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Laut Zeugen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen VW Sharan mit Ludwigsburger Zulassung (LB) gehandelt haben, der von einem etwa 50 bis 55 Jahre alten Mann gefahren wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Bietigheim-Bissingen unter der Rufnummer 07142 405-0 entgegen.

