POL-LB: Leonberg: Linienbus in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Pkw Toyota die Rutesheimer Straße in Leonberg in Richtung Bahnhofstraße. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt des Linienbusses, der auf der Bahnhofstraße, von der Stadtmitte herkommend, in Richtung Bahnhof unterwegs war. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt außer dem 25-jährigen Lenker lediglich zwei Fahrgäste. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei Leonberg auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Bus konnte seine Linienfahrt nicht mehr fortsetzen.

