Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Einbruch in Kiosk ++ Ladendiebstahl ++ Pkw-Diebstahl ++ Körperverletzung ++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Sachbeschädigung

PI Leer/Emden (ots)

Leer- Fahren unter Drogeneinfluss Am Freitag, gegen 15:45 Uhr, wurde in der Arend-Smid-Straße in Leer der 25jährige Fahrer aus Leer mit seinem Kleinkraftrad kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer- Einbruch in Kiosk In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter mittels Einschlagen einer Schaufensterscheibe im Bahnhofsgebäude in den dortigen Kiosk ein und entwendeten mehrere Zigarettenschachteln. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

Emden- einfache Körperverletzung Am Freitag, gegen 23:00 Uhr, kam es in Emden in der Neutorstraße vor einer Spielothek zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern aus Emden, in deren Verlauf ein 34jähriger durch einen 45jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dadurch verletzt wurde.

Leer- Ladendiebstahl Am Freitag, gegen 15:00 Uhr, fiel einer Fußstreife in der Mühlenstraße eine 25jährige Frau aus Leer auf, deren Handtasche für Diebstähle präpariert war. In der Tasche wurde Diebesgut in Form von Schuhen im Wert von 100,- Euro aufgefunden, das dem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden konnte.

Emden-Einbruch in Kellerräume In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Wohnheim in der Douwesstraße in Emden zu einem Einbruch in mehrere Kellerräume. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

Leer-Sachbeschädigung Am Freitag, gegen 01:35 Uhr, wurde durch einen 18jährigen Mann aus Leer in der Mühlenstraße die Außenfassade eines Drogeriemarktes beschädigt. Er konnte nach kurzer Flucht in Tatortnähe nach einem Zeugenhinweis aufgegriffen werden. Es entstand ein Schaden von ca. 100,- Euro.

Emden-Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag wurde ein 28jähriger Mann aus Leer an der Alten Ziegelei in Emden mit seinem Pkw kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Moormerland-Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad mit verletzter Person Am Freitag kam es gegen 17:35 Uhr auf der Filsumer Straße in Hesel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 61jährigen Mann aus Schwerinsdorf und einem 26jährigem Mann aus Hesel. Der 61Jährige wollte aus Rtg Moormerland kommend nach links in die Straße Am Brink abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser wurde durch den Unfall an der Hand verletzt.

Rhauderfehn-Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 26jähriger Mann aus Westoverledingen die Ledastraße in Rhauderfehn in Richtung Backemoor, als ein Reh die Fahrbahn querte und der Pkw-Führer versuchte, diesem auszuweichen. Dadurch kam er von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und wurde leicht verletzt.

