Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Mit falschem Visum in Deutschland auf Arbeitssuche - Bundespolizei stellt sechs Ukrainer am Haltepunkt Schkeuditz-West

Leipzig, Schkeuditz (ots)

Eine Streife der Bundespolizei Leipzig stellte gestern Nachmittag gegen halb Drei einen Transporter mit sechs Ukrainern am S-Bahnhaltepunkt Schkeuditz- West fest. Während der Kontrolle stellte sich bei allen ukrainischen Staatsangehörigen heraus, dass sie sich ohne gültigem Visum in Deutschland aufhalten. In den Reisepässen fanden die Beamten nationale polnische D-Visa, die nicht zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen. Zudem fanden die Bundespolizisten im Transporter der Ukrainer (30,34,39,45,52,54) mehrere Taschen mit Arbeitskleidung und Werkzeug. Zu den Funden im Fahrzeug befragt, gaben sie an, dass sie in Deutschland auf Baustellen Arbeit suchen. Die erforderlichen Genehmigungen dafür hatten sie aber nicht. Diese wurde ihnen von einem derzeit unbekannten Mann versprochen. Die Bundespolizei Leipzig hat Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Aufenthaltes, unerlaubter Einreise und unerlaubter Arbeitsaufnahme in Deutschland eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig

Pressesprecher

Jens Damrau

Telefon: 0341-99799 106 o. Mobil: 0172/305 12 80

E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell