BPOLI L: Fahndung nach den Jugendlichen, die eine Zugbegleiterin in der S- Bahn angegriffen hatten, erfolgreich beendet

Leipzig (ots)

Wie bereits in der Pressemitteilung vom 16. Juli 2020 berichtet, kam es zu einem Angriff auf die Zugbegleiterin durch Jugendliche in einer S-Bahn am Haltepunkt Leipzig- Leutzsch. Die ermittlungsführende Staatsanwaltschaft Leipzig hatte beim Amtsgericht Leipzig einen Beschluss für die Öffentlichkeitsfahndung nach den tatverdächtigen Jugendlichen erwirkt.

Nach erfolgter Ausstrahlung des Fahndungsaufrufes in der Sendung "Kripo live" des MDR und den Veröffentlichungen in der Leipziger Volkszeitung, der Bild Leipzig, Tag24, den Radiosendern MDR- Sachsen, Radio Leipzig und vielen weiteren Medien erhielt die Bundespolizei Leipzig viele Hinweise auf die beiden tatverdächtigen Jugendlichen. Aufgrund des hohen Fahndungsdruckes erschienen ein 16-jähriger Syrer und ein 19-jähriger Leipziger heute gegen Mittag bei verschiedenen Polizeidienststellen in Leipzig. Beide wurden von den Kollegen der Landespolizei an die Bundespolizei Leipzig übergeben. In einer ersten Vernehmung räumten beide ihre Tat ein. Weitere Ermittlungen zum Sachverhalt dauern noch an.

Die Bundespolizei Leipzig bedankt sich bei allen Hinweisgebern für ihre Mithilfe bei der Aufklärung.

