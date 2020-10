Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.10.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Schwerer Diebstahl aus Tankstelle++Sachbeschädigung an Vereinssportanlage++

Emden - Verkehrsunfallflucht In der Zeit vom 13.10.2020, 20:00 Uhr bis zum 14:10.2020, 10:00 Uhr kam es an der Auricher Straße, kurz hinter der Einmündung zum Fuchsgang, zu einer Beschädigung an einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein zur Zeit unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Pkw Volvo und beschädigte diesen am linken Seitenspiegel, sowie am hinteren linken Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Filsum - Schwerer Diebstahl aus Tankstelle In der Nacht vom 13.10.2020 auf den 14.10.2020 kam es zu einem schweren Diebstahl aus einer Tankstelle an der Osterstraße. Unbekannte Täter verschafften sich über die Eingangstür des Kassengebäudes Zutritt zu den Verkaufsräumlichkeiten. Dabei wurde die angegriffene Tür erheblich beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter es auf die Erlangung von Tabakwaren abgesehen. Da die Täter innerhalb der Verkaufsräumlichkeiten die akustische Alarmanlage auslösten, gelang ihnen nur die Mitnahme einiger weniger Artikel. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Filsum oder Leer in Verbindung zu setzen.

Schwerinsdorf - Sachbeschädigung an Sportanlage In der Zeit vom 12.10.2020, 22:00 Uhr bis zum 13.10.2020, 09:00 Uhr kam es an einer Vereinssportanlage an der Oldendorfer Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Dabei beschädigten bislang unbekannte Täter die Beleuchtung der Außentheke und einen Schaukasten. Zudem demontierten sie ein Fallrohr. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hesel oder Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104 /114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell