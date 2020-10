Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.10.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung an Pkw++Mehrfache Beleidigung mit anschließender Ingewahrsamnahme++Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person++

Hesel-Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit vom 10.10.2020, 23:00 Uhr bis zum 11.10.2020, 15:19 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw BMW, welcher im Sperlingweg abgestellt worden war. Unbekannte Täter zerstachen insgesamt drei Reifen an dem Pkw und flüchteten nach der Tat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Hesel in Verbindung zu setzen.

Emden-Mehrfache Beleidigungen mit anschließender Ingewahrsamnahme Am 11.10.2020 gegen 23:15 Uhr wurden zwei Mitarbeiterinnen einer Tankstelle an der Neutorstraße von zwei männlichen Personen erheblich beleidigt, als sie diese auf die Verpflichtung zum Tagen eines Mund-Nasenschutzes in den Geschäftsräumen hinwiesen. Die Täter, ein 35-jähriger Mann und ein 23-jähriger Mann mit Wohnsitz in Emden, weigerten sich, der Verpflichtung nachzukommen und verhielten sich aggressiv den beiden Frauen gegenüber. Die Mitarbeiterinnen der Tankstelle, eine 25-jährige Emderin und eine 58-jährige aus Moormerland, verständigten aufgrund der bedrohlichen Situation die Polizei. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielten sich die Betroffenen uneinsichtig und aggressiv. Der durch die Einsatzkräfte ausgesprochene Platzverweis wurde zudem von dem 23-jährigen Mann nicht eingehalten, da dieser sich erneut ohne Mund-Nasenschutz in die Tankstellenräumlichkeiten begeben wollte. Da der Mann auf den weiteren Platzverweis nicht reagierte, wurde ihm eine Ingewahrsamnahme angedroht, welche dann aufgrund des Folgeverhaltens des Mannes auch durchgeführt wurde. Dabei beleidigte der 23-jährige ebenfalls die eingesetzten Polizeibeamte. Gegen beide Männer wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Weener-Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Am 11.10.2020 um 13:59 Uhr kam es auf der Emsstraße/ B 436 zu einem Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten, schwerverletzten Person. Eine 18-jährige Frau aus Jemgum befuhr die B 436 in Fahrtrichtung Weener, als sie in Höhe der Straße Ferstenborgum aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die junge Frau blieb anschließend mit ihrem Fahrzeug auf einer dort befindlichen landwirtschaftlichen Fläche liegen und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die FFW Weener wurde die schwerverletzte Fahrerin aus dem Fahrzeug geborgen und direkt im Anschluss mit einem Krankenwagen in ein Leeraner Krankenhaus verbracht. Das verunfallte Fahrzeug, an welchem Totalschaden entstanden war, musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

