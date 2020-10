POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 10.10.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstahl eines Marken-Emblems

Am gestrigen Freitag in der Zeit von 17:10 - 20:00 Uhr wurde durch eine unbekannte Person das hintere Marken-Emblem von einem VW Transporter entwendet. Dieser stand auf einem Parkplatz einer Seniorenwohnanlage in der Heisfelder Straße in Leer. Durch die Tat entstand zudem ein Sachschaden an dem PKW. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag um 01:05 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Hauptstraße in Leer einen PKW. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 39-jährige Frau aus Leer ihr Fahrzeug führte, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt und gegen die PKW-Führerin wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 15:00 - 15:10 Uhr, wurde ein grauer VW Touran aus Leer in der Folmhuser Straße in Westoverledingen durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Die verursachende Person setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Die Polizei in Rhauderfehn bittet in dieser Sache um Hinweise zu der unbekannten Person.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Freitag, in der Zeit zwischen 12:00 - 17:30 Uhr, wurde ein grauer VW Tiguan aus Leer auf dem Parkplatz einer Grundstückseinfahrt im Hoheellernweg in Leer durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Die verursachende Person setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Freitag um 18:20 Uhr stellten Beamte der Polizei in Leer im Parallelweg in Leer fest, dass ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus Leer ein Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Jugendlichen und den Halter des Kleinkrafrades wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet und Dem Jugendlichen wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

Moormerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Freitag um 21:45 Uhr stellten Polizeibeamte aus Moormerland in der Hauptstraße in Veenhusen fest, dass ein 26 Jahre alter Mann aus Hannover einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt.

