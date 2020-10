Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.10.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall vom 07.10.2020: Rollerfahrer verstorben ++ Rhauderfehn - Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall vom 15.09.2020: Pedelecfahrer verstorben ++ Wechselseitige Körperverletzung ++

Westoverledingen - Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall vom 07.10.2020: Rollerfahrer verstorben

Westoverledingen - Gestern berichtete die Polizeiinspektion Leer/Emden von einem Verkehrsunfall auf der Großwolder Straße, der sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete und bei dem ein Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt wurde. Der 53-jährige Fahrer aus Westoverledingen verstarb am gestrigen Nachmittag in einem Krankenhaus. Nach derzeitigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Mann aus Westoverledingen alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Rhauderfehn - Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall vom 15.09.2020: Pedelecfahrer verstorben

Rhauderfehn - Wie die Polizeiinspektion Leer/Emden am 15.09.2020 mitteilte, kam es auf der Hauptstraße in Höhe der Rhauder Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelecfahrer. Der 69-jährige Pedelecfahrer überquerte die Straße und übersah dabei eine Mercedes-Fahrerin. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus geflogen. Am gestrigen Morgen erlag er seinen schweren Verletzungen.

Leer - Wechselseitige Körperverletzung

Leer - Am gestrigen Nachmittag wurde die Polizei gegen 16:20 Uhr im Bahnhofsring zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gerufen. Ein 21-Jähriger aus Leer hatte einem 48-jährigen Mann aus Leer durch einen Tritt am Oberkörper verletzt. Der 48-Jährige fiel zu Boden und wurde daraufhin erneut getreten. Zuvor soll der 48-Jährige den 21-Jährigen beleidigt und bespuckt haben. Nach derzeitigen Informationen waren Streitigkeiten um ein Mobiltelefon Auslöser des Konflikts. Die beiden Personen sind sich persönlich bekannt. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der 48-Jährige gegenüber den Beamten zunehmend aggressiv. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde der alkoholisierte 48-Jährige im Anschluss in Gewahrsam genommen. Gegen die beiden Männer wird nun ermittelt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell