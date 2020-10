Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.10.2020

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall ++ Alkoholisierter Fahrzeugführer fährt in Graben ++ Fahrradfahrer nach Unfall schwer verletzt ++ Treibendes Boot aufgefunden (siehe Bildmaterial) ++

Westoverledingen - Schwerer Verkehrsunfall

Westoverledingen - Zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kleinkraftrades kam es in der heutigen Nacht auf der Großwolder Straße. Ein 53-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr mit einem Kleinkraftrad die Großwolder Straße in Fahrtrichtung Leer. Circa 200 Meter hinter der Stadtgrenze Papenburg kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und stürzte. Hierbei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Eine andere Verkehrsteilnehmerin wurde gegen 00:15 Uhr auf das am Boden liegende Kleinkraftrad aufmerksam, sah den verunfallten Mann aus Westoverledingen und alarmierte den Rettungsdienst. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde der 53-Jährige einem Krankenhaus zugeführt. Das Kleinkraftrad wurde im Anschluss geborgen. Zeugen oder Hinweisgeber, die im Vorfeld das Kleinkraftrad gesehen haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen - Alkoholisierter Fahrzeugführer fährt in Graben

Westoverledingen - Am gestrigen Abend kam es ebenfalls auf der Großwolder Straße zu einem Vorfall, bei dem ein 46-jähriger Mann aus Ganderkesee offensichtlich in der Klemme steckte. Eine Passantin war gegen 21:20 Uhr auf einen Pkw, der seitlich in einem dortigen Graben lag, aufmerksam geworden. Als sie einen Mann in dem Toyata sah, der sich zunächst nicht selbst befreien konnte, setzte sie einen Notruf ab. Der Mann verneinte gegenüber den Beamten, verletzt zu sein. Schnell entstand jedoch der Verdacht, dass der 46-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 Promille. Eine Befreiung des Mannes aus dem Pkw war zunächst nicht möglich, da sich die Türen verkeilt hatten. Aus diesem Grund wurde ein Abschleppunternehmen mit der Bergung des Fahrzeuges beauftragt. Der Mann aus Ganderkesee konnte im Anschluss schließlich aus dem Fahrzeug herausgeholt werden. Was war passiert? Nach derzeitigen Informationen hatte sich der Mann verfahren und wollte lediglich auf einem Grundstück an der Großwolder Straße wenden. Als er die Auffahrt rückwärts hinunterfuhr, lenkte er zu stark ein und fuhr in den angrenzenden Graben. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Leer - Fahrradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Leer - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer kam es am gestrigen Vormittag gegen 09:00 Uhr auf der Ubbo-Emmius-Straße. Eine 39-jährige Frau aus Leer befuhr mit ihrem Pkw Opel die Heisfelder Straße stadteinwärts in Richtung Ubbo-Emmius-Straße. Verkehrsbedingt kam die Leeranerin zum Stehen und ließ einige bevorrechtige Fußgänger den dortigen Fußgängerüberweg passieren. Beim nachfolgenden Anfahren übersah sie jedoch einen kreuzenden 19-jährigen Fahrradfahrer aus Leer. Der hatte die Heisfelder Straße stadtauswärts entgegen der vorschriftsmäßigen Fahrtrichtung befahren. Durch die Kollision beider Verkehrsteilnehmer kam es zum Sturz des Radfahrers. Mit schweren Verletzungen wurde der 19-Jährige einem Krankenhaus zugeführt.

Emden - Treibendes Boot aufgefunden (siehe Bildmaterial)

Emden - Am letzten Freitag, den 02.10.2020, wurde in Twixlum ein treibendes Boot in einem dortigen Kanal aufgefunden. Ein Anwohner hatte das "herrenlose" Boot entdeckt und an einen Steg befestigt. Das Boot soll den Namen "Bumblebee" haben. Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise auf die Eigentumsverhältnisse machen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell