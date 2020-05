Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten/Oberried: Pkw von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 08.05.2020, kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L126 von Kirchzarten in Richtung Oberried. Hierbei kam ein weißer Hyundai von der Fahrbahn ab und landete in einem neben der Fahrbahn gelegenen Feld. Die 20-jährige Fahrerin wurde verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Verkehrspolizei Freiburg nun Zeugen.

Besonders gesucht wird nach einem Ersthelfer nebst weiblicher Begleitung, welcher der Fahrerin des verunfallten Hyundai wohl nach dem Unfall aus ihrem Pkw geholfen hatte.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter 0761 882-3100 rund um die Uhr entgegen.

VD / ba

