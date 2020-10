Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden: Fahrradkontrollen an der Grundschule Veenhusen zu Beginn der dunklen Jahreszeit

Veenhusen - In viele freudestrahlende Gesichter konnten Beamte der Polizeistation Moormerland am heutigen Vormittag in der Grundschule in Veenhusen blicken. Anlass hierzu war eine Fahrradkontrollaktion, bei der die Kinderfahrräder auf ihre Verkehrssicherheit geprüft wurden. Neben den Beamten, die den Kindern ein verkehrssicheres Fahrrad erklärten, war auch der Förderverein zugegen, der eine eigene Fahrradwerkstatt vorhielt. Kleinere Mängel an den Fahrrädern konnten somit umgehend behoben werden. Die rund 60 Fahrräder erhielten am Ende alle eine entsprechende Prüfplakette. Darüber hinaus erhielten 19 Schülerinnen und Schüler das sogenannte Fußgängerdiplom. Da die Teilnahme am Straßenverkehr eine große Herausforderung für die Kinder darstellt, wurden alltägliche Verkehrssituationen in der Praxis geübt. Hierzu zählte z.B. das sichere Überqueren einer Straße oder das richtige Verhalten an einer Fußgängerampel. Interessiert und voller Engagement zeigten die Kinder, was sie alles gelernt haben. Die Polizeiinspektion Leer/Emden weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene helle, reflektierende Kleidung tragen sollten, um im Straßenverkehr frühzeitig erkannt zu werden. Weiterhin sollte die lichttechnische Einrichtung der Fahrzeuge fortlaufend auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden.

