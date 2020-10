Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.10.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Pkw-Brand ++ versuchter Einbruch in Elektronikgeschäft ++ Beleidigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ++ Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz - Zeugen gesucht! ++ Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte ++

Leer - Pkw-Brand

Am heutigen Morgen wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei gegen 06:50 Uhr zu einem Brand auf einem Gelände einer Aufbereitungshalle für Kraftfahrzeuge in der Hauptstraße gerufen. Mehrere Passanten waren auf den Brand aufmerksam geworden und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Beamten stand ein Transporter bereits in Vollbrand. Ein weiterer Pkw Ford, der unmittelbar neben dem Transporter abgestellt war, wurde durch das Feuer ebenfalls erheblich brandbeschädigt. Während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt war, wurde die Hauptstraße für den Fahrzeugverkehr zwischen der Friedhofstraße und der Gustav-Elster-Straße in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 07:45 Uhr voll gesperrt. Ein Übergreifen des Feuers auf die Aufbereitungshalle konnte durch die Feuerwehr unterbunden werden. Weiterhin wurde niemand durch den Brand verletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten die Beamten einen 39-jährigen Mann antreffen, der im Verdacht steht, den Brand an dem Transporter verursacht zu haben. Der Mann, der sich derzeit in Leer aufhält, jedoch einen Wohnsitz in Hessen hat, wurde der Dienststelle zugeführt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich der 39-Jährige und der Fahrzeugbesitzer des Transporters bekannt sind. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige an den Landkreis Leer übergeben, der eine Unterbringung in eigener Zuständigkeit prüfte. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf eine höhere vierstellige Summe geschätzt.

Versuchter Einbruch in ein Elektronikgeschäft

Leer - Am Sonntag kam es gegen 04:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in der Straße "Bahnhofsring". Eine Zeugin vernahm ein lautes Klirren, das von einem nahegelegenen Elektronikgeschäft zu kommen schien. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten vor Ort konnte eine Beschädigung an der Fensterscheibe des Geschäfts festgestellt werden. Ein Täter konnte vor Ort nicht mehr gestellt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Beleidigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Leer - Am frühen heutigen Morgen kam es in der Bremer Straße zu einer Personenkontrolle von zwei 21-jährigen Männern aus Leer. Während des Gesprächs zeigte einer der Personen den eingesetzten Beamten den Mittelfinger. Da dieser Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle verbracht. Eine Durchsuchung der Person führte zu einem Auffinden von Heroin im höheren einstelligen Grammbereich sowie mehreren Konsumeinheiten Kokain. Gegen die entsprechende Person wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz - Zeugen gesucht!

Leer - Am 02.10.2020 kam es in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kirchstraße. Der Unfallbeteiligte touchierte hierbei voraussichtlich beim Ausparken den violetten VW Scirocco des Geschädigten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, melden sich bitte bei der zuständigen Polizeidienststelle in Leer.

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Emden - Am 04.10.2020 kam es in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr zu mehreren Einsätzen im Stadtteil Barenburg. Auslöser waren laustarke Streitigkeiten zwischen Bewohnern eines Mehrfamilienhauses. Infolgedessen sprachen die eingesetzten Beamten der stark alkoholisierten 18-jährigen Hauptaggressorin einen Platzverweis aus. Da diesem jedoch nicht nachgekommen wurde und die Emderin weiterhin randalierte, kam es zu einem erneuten Polizeieinsatz, bei dem die Beamten mehrfach beleidigt wurden. Die junge Frau wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Eine weitere 25-jährige Frau aus Emden ging daraufhin auf die Beamten los, schlug mit geballten Fäusten auf sie ein und trat in deren Richtung. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen die beiden weiblichen Personen eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell