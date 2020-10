Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 03.10.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Sachbeschädigung ++ Körperverletzung ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Uplengen - Am Samstag ist es gegen 01:00 Uhr in der Straße 'Am Eichenwall' in Uplengen zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gekommen. Die Beamten wurden aufgrund von Streitigkeiten zum Einsatzort gerufen. Vor Ort hat ein 45-jähriger alkoholisierter Bewohner des Hauses versucht, die beiden Beamten zu schlagen. Der Angreifer konnte trotz Gegenwehr in Gewahrsam genommen werden. Während des gesamten Einsatzes wurden die Beamten durchgängig durch den 45-jährigen beleidigt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Fahren unter Drogeneinfluss

Leer - Am Freitag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei gegen 17:00 Uhr einen Pkw auf der A 31 in Höhe der Anschlussstelle Leer-West. Bei der 26-jährigen Fahrerin aus Uplengen konnten Hinweise auf eine Einwirkung von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Einfluss von THC bei der Fahrerin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Sachbeschädigung

Emden - In der Nacht vom 02. auf den 03.10.2020, gegen 01:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter ein hölzernes Brückengeländer am Constantiaplatz, Ecke Bojerweg. Sachdienliche Hinweise oder Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Körperverletzung

Emden - Am 03.10.2020, um 03:50 Uhr, soll ein 40-jähriges männliches Opfer von einem bislang unbekannten Täter in einer Lokalität am 'Neuer Markt' ins Gesicht geschlagen worden sein. Zeugen der Körperverletzungshandlung melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Emden - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Auricher Str. konnte in der Nacht zum 03.10.2020 gegen 03:30 Uhr festgestellt werden, dass ein 37-jähriger PKW-Führer aus Emden erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,87 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diesbezüglich wurden Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

i.A. PHK Gornitzka

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell