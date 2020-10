POL-LER: Nachtragsmeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.10.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Erinnerung: Hinweis auf Nutzung der Online-Wache++

Polizeiinspektion Leer/Emden - Hinweis auf die Nutzung der Online-Wache Aus aktuellem Anlass und den deutlichen Veränderungen im Rahmen der derzeitigen Corona-Lage mochten wir als Polizeiinspektion Leer/Emden noch einmal darum bitten, bei einer notwendigen Anzeigeerstattung den Service der Online-Wache der Polizei Niedersachsen unter dem Link: https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de/ zu nutzen. Nach wie vor sind die Dienststellen der Polizeiinspektion Leer/Emden für jede Besucherin und jeden Besucher, der das persönliche Gespräch sucht und Hilfe benötigt, nach wie vor da und die Ersuchen vor Ort werden mit der gewohnten Sorgfalt aufgenommen. Jedoch weisen wir in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Dienststellen der Polizeiinspektion Leer/Emden zur Zeit wieder unter erhöhten Corona-Schutzbedingungen arbeiten, wie viele andere Dienststellen und Behörden auch. Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, sowie zum Schutz aller Polizei-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten wir unter bestimmten Hygiene-Voraussetzungen, die es mit sich bringen, dass nur eine bestimmte Anzahl von externen Personen die polizeilichen Einrichtungen betreten darf. Dadurch entstehen Wartezeiten, die zur Einhaltung der Schutzbedingungen unumgänglich sind. Wir bitten daher die Bürgerinnen und Bürger, die unsere Dienststellen zur Anzeigeerstattung persönlich aufsuchen, entsprechend Wartezeiten einzuplanen und auch in Kauf zu nehmen. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden ist der Service der Online-Anzeige eine gute Alternative. Besonders im Fall von minderschweren Delikten, wie Warenbetrug, Beleidigung, bestimmten Arten von Diebstahl, Sachbeschädigung oder Online-Straftaten, ist die Online-Wache sehr gut geeignet. Achte Sie bei der Nutzung auf die vollständige Eingabe der notwendigen Daten. Alle Online-Anzeigen werden erfasst und an die zuständigen Dienststellen übersandt, wo sie eingetragen werden. Anschließend erfolgt die direkte Übernahme durch einen Sachbearbeiter. Die Polizeiinspektion Leer/Emden bittet um Verständnis für diese Maßnahmen. Wir bleiben gesund für Sie. Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-929250 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-921520 Polizeistation Filsum 04957-928120 Polizeistation Hesel 04950-995570 Polizeistation Jemgum 04958-910420 Polizeistation Moormerland 04954-955450 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-927450 Polizeistation Weener 04951-914820 Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

