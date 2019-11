Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale, umweltgefährdende Abfallentsorgung

Oberehe-Stroheich (ots)

Wie der Polizeiinspektion Daun erst am 13.11.2019 mitgeteilt wurde, kam es vermutlich am 11.11.2019 zu einer illegalen und umweltgefährdenden Abfallbeseitigung im Bereich des Parkplatzes "Am Sauerbrunnen" an der Bundesstraße 421 von Hillesheim kommend in Richtung Oberehe-Stroheich.

Hier wurden durch den bisher unbekannten Täter mehrere Farb- und Bitumeneimer illegal abgelegt.

Bereits am 05.11.2019 wurde ein gleichgelagerter Sachverhalt im Bereich der Ortslage von Darscheid festgestellt, wie durch die Polizeiinspektion Daun bereits berichtet wurde.

Aufgrund der augenscheinlich gleichen Vorgehensweise der Täter, sowie der nahezu identischen abgelegten Gegenstände, dürfte ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen sein.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



