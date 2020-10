Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Korrekturmeldung zur Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

PI Leer/Emden (ots)

Die heutige Pressemitteilung ist dahingehend zu korrigieren, dass die Verkehrsunfallflucht nicht in der Kirchstraße in Leer, sondern auf einem öffentlichen Parkplatz in der Norderkreuzstraße in Leer stattgefunden hat. Wir bitten diesen Fehler höflichst zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell