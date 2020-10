POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.10.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall ++ Verkehrsunfall ++ Versuchter Einbruch in Tabakladen ++

Emden - Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall

Emden - Am gestrigen Abend beobachteten Augenzeugen gegen 20:40 Uhr einen Verkehrsunfall an einem geparkten Pkw in der Max-Windmüller-Straße. Der verursachende Pkw, ein Opel Corsa, war den Augenzeugen zuvor aufgrund des nicht eingeschalteten Abblendlichtes im Bereich des Außenhafens aufgefallen. Weiterhin geriet der Opel nach derzeitigen Informationen auf die Gegenfahrbahn und fuhr mit einer sehr geringen Geschwindigkeit. Auf das mehrmalige Betätigen der Lichthupe seitens des Anrufers reagierte der Corsafahrer nicht. Der Verkehrsteilnehmer verfolgte den Opel über den Stadtteil Borssum, der Petkumer Straße sowie der Friedrich-Ebert-Straße bis der Fahrer des Opels letztlich in eine Parkbucht in der Max-Windmüller-Straße einparkte. Bei dem Parkvorgang beschädigte der Fahrer einen Pkw Ford an der Stoßstange. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte den 79-jährigen Fahrer noch sitzend im Opel antreffen. Schnell ergaben sich Verdachtsmomente einer Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Emder eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfall

Emden - Am gestrigen Morgen ereignete sich gegen 07:20 Uhr auf der Larrelter Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 32-Jähriger aus Stendal befuhr mit einem Pkw Hyundai die Straße "Zweiter Polder Weg" und beabsichtigte nach links in die Larrelter Straße einzubiegen. Der Fahrer übersah dabei im Kreuzungsbereich einen entgegenkommenden 19-Jährigen aus Emden, der mit seinem Daimler den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren wollte. Bei dem frontalen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Emder wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Leer - Versuchter Einbruch in Tabakladen

Leer - In der heutigen Nacht versuchte ein 18-Jähriger gegen 02:00 Uhr in ein Tabakgeschäft in der Mühlenstraße einzudringen. Hierbei versuchte er zunächst ein Schaufenster mit einem Werkzeug zu öffnen. Als der Versuch misslang, versuchte der Mann das Fenster mit einem Gullydeckel einzuschlagen. Eine Passantin wurde auf den Knall der Schaufensterscheibe aufmerksam, sah den flüchtigen Täter und alarmierte die Polizei. Die konnten den Mann schließlich auf einem Parkplatz am Ostersteg antreffen. Gegen den 18-Jährigen, der sich derzeit in Leer aufhält, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

