Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Wer schläft, sündigt nicht

Bühl (ots)

Lediglich im Adamskostüm war ein 57-Jähriger in den frühen Donnerstagmorgenstunden in der Obervogt-Haefelin-Straße unterwegs, als ihn gegen 3:10 Uhr eine Streife des Polizeireviers Bühl dort zufällig antraf. Wie sich herausstellte, war der Mann schlafwandelnd aus seinem Hotel auf die Straße gegangen und hatte keine Erinnerung daran, wie er überhaupt in das Wohngebiet gelangte. Während des kurzen Obdach in den Diensträumen der Beamten, erinnerte er sich jedoch an seine örtliche Herberge. Weil sich in den nicht vorhandenen Hosentaschen natürlich auch kein Hotelschlüssel finden ließ, kontaktierten die Bühler Beamten den Hotelier, der dem `Mondsüchtigen´ den Zugang zu seinem Quartier wieder ermöglichte.

/rs

