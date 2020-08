Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Bietigheim (ots)

Eine Vorfahrtsverletzung hat am Mittwochabend zu einer Kollision an der Kreuzung zur Rheinstraße geführt. Eine 52 Jahre alte Peugeot-Lenkerin befuhr gegen 21.15 Uhr die Leopoldstraße mit der Absicht, die Rheinstraße zu passieren. Dabei prallte sie mit einem von rechts herannahenden 49-jährigen Mercedes-Lenker zusammen. Durch den Aufprall zogen sich beide Fahrzeugführer sowie das im Peugeot befindliche Kind leichte Verletzungen zu. Die drei Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken verbracht. Ein Abschleppunternehmen entfernte die beiden Fahrzeuge von der Unfallstelle. Durch das Unfallgeschehen entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro.

/jh

