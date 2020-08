Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Fremde Früchte, Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Renchen (ots)

Ein mutmaßlicher Diebstahl von Tomaten mündete am Mittwochabend in einem Strafverfahren, unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Gegen 19:45 Uhr soll eine bislang Unbekannte aus einem Garten in der Straße "Im Hasensprung" Tomaten entwendet und verzehrt haben. Durch den Besitzer darauf angesprochen, soll die Frau den 74-Jährigen angespuckt haben. Darüber hinaus versuchte sie ihn mit einer mitgeführten Tasche zu schlagen und warf seinen Fotoapparat in die Rench. Nachbarn, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, sollen dabei ebenfalls durch die Unbekannte angegriffen worden sein. Dabei soll die Frau, nachdem sie versuchte einer Nachbarin das Telefon aus der Hand und die Brille vom Kopf zu schlagen, die helfenden Anwohner bedroht haben. Dem Wurf eines größeren Steines konnten die Anwohner ausweichen, bevor die Unbekannte das Weite suchte. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen oder andere Personen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 um Hinweise. Die Tatverdächtige, die sich öfter in diesem Bereich aufhalten soll, wurde durch die Zeugen wie folgt beschrieben: dunkelhäutig, circa 25 bis 30 Jahre alt, kurzes dunkles Haar.

