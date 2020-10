POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 11.10.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 11.10.2020

Leer (ots)

Gefährliche Körperverletzung ++ Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfall mit einem Traktor - Zeugen gesucht!

Emden - Gefährliche Körperverletzung

Zu einer Körperverletzung mit einer Flasche soll es ersten Erkenntnissen zufolge am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr in einem Lokal in der Eggenastraße in Emden gekommen sein. Der Täter soll mit den zwei weiblichen Begleiterinnen eines Mannes aus Emden in Streit geraten sein. Der 28-Jährige griff in diese Streitigkeit ein und diesem wurde sodann unvermittelt eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Der Mann erlitt durch die Tat eine Kopfplatzwunde und wurde durch den Rettungsdienst am Einsatzort medizinisch versorgt. Die Identität des Täters ist der Polizei bislang unbekannt. Er konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am frühen Samstagmorgen um 02:45 Uhr stellten Polizeibeamte auf der Neutorstraße in Emden einen E-Scooter fest. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass ein 18-jähriger Mann aus Moormerland mit dem E-Scooter fuhr, obwohl dieser nicht versichert war. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bunde - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am späten Samstagabend um 23:55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Bunde eine 19-jährige PKW-Führerin aus Weener fest. Im Verlauf der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Fahranfängerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde ein Atemalkoholwert von 0,34 Promille festgestellt. Da die Fahrzeugführerin das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, verstieß sie somit gegen die vorgeschriebene Null-Promille-Grenze für Fahranfänger. Gegen die 19-Jährige wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Moormerland - Verkehrsunfall mit einem Traktor - Zeugen gesucht!

Am Samstagabend um 19:30 Uhr kam es auf der Timmeler Straße in Moormerland zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Moormerland befuhr die Timmeler Straße in Richtung Timmel. Beim Abbiegevorgang nach links in den Meintemoorweg übersah er den von hinten herannahenden PKW, welcher einen Überholvorgang eingeleitet hatte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Traktor in der Mitte zerbrach. Der 24-jährige PKW-Fahrer geriet mit seinem PKW aufgrund des eingeleiteten Ausweichmanövers in einem Graben neben der Fahrbahn. Die 22 Jahre alte Beifahrerin aus dem PKW wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Fahrbahn musste aufgrund von Aufräum- und Bergungsarbeiten für drei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei in Leer hat die Ermittlungen aufgenommen. Vor dem Zusammenstoß wurde der Traktor von einem weiteren PKW überholt. Der oder die Fahrzeugführer/in wird als möglicher Zeuge gesucht. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

