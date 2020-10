POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden fürden 13.10.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer-Trunkenheit im Straßenverkehr als Fahrradfahrer Am 12.10.2020 fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 16:23 Uhr auf der Eisinghauser Straße ein unsicherer Fahrradfahrer auf. Bei einer anschließenden Überprüfung bemerkten die Einsatzkräfte, dass der 53-jährige Mann aus Moormerland einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille aufwies und somit als absolut fahruntüchtig einzustufen war. Gegen den Moormerländer wurde ein Strafverfahren bezüglich der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auch Radfahrer auf Promillegrenzen zu achten haben und in Verbindung mit starken Ausfallerscheinungen oder sogar einem Unfall auch geringere Promillewerte zu einem Strafverfahren führen können.

Leer-Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 13.10.2020 gegen 01:00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung an der Ringstraße ein Fahrzeug auf, welches sich mit durchdrehenden Reifen und auffälliger Fahrweise auf einem dortigen Einkaufsgelände bewegte. Da sich das Fahrzeug während der Fahrmanöver somit im öffentlichen Verkehrsraum befand, entschieden sich die Beamten zu einer Kontrolle des mit insgesamt vier Personen besetzten Fahrzeuges. Dabei wurde festgestellt, dass der 18-jährige Führer des kontrollierten Fahrzeuges nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht Am 12.10.2020 kam es um 16:15 Uhr auf der Heisfelder Straße in Fahrtrichtung Moormerland zu einem Auffahrunfall. Ein 51-jähriger Mann aus Moormerland fuhr mit einem Wohnmobil auf einen bereits verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 58-jährigen Mannes aus Weyhe auf und verursachte Sachschaden. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne weitere Personalien zu hinterlassen. Aufgrund detaillierter Angaben des Unfallgeschädigten konnte der Verursacher zeitnah nach dem Unfallgeschehen ermittelt werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Moormerländer unter dem Einfluss eines Atemalkoholwertes von 1,97 Promille stand. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person Am 13.10.2020 kam es um 10:20 Uhr auf der Straße Breiter Weg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen, die sich zusammen auf einem Kleinkraftrad befanden, stürzten. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es an dem Fahrzeug zu einem technischen Defekt, bei welchem das hintere Rad des Fahrzeuges herausbrach. Bei dem Sturz lösten sich die nicht arretierten Helme des 28-jährigen Fahrzeugführers aus Westoverledingen und der 25-jährigen Sozia aus Leer. Dadurch zog sich die Frau schwere Kopfverletzungen zu, weshalb diese mittels eines Rettungshubschraubers in eine Fachklinik verbracht wurde. Der 28-jährige Fahrzeugführer, welcher zusätzlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

