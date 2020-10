Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Einbrecher scheitert an Fenster

An einem Gebäude in Ottenbach machte sich in den vergangenen Tagen ein Unbekannter zu schaffen.

Ulm (ots)

Am Donnerstagmorgen bemerkte eine Zeugin an einem Gebäude in der Buchenstraße Hebelspuren. Offensichtlich wollte dort ein Einbrecher mit einem Werkzeug ein Fenster aufbrechen. Die Polizei aus Böhmenkirch (Tel. 07331/93270) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Tatzeit ist noch unklar. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Hinweis der Polizei: Der Fall zeige, dass viele Einbrüche durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden können. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen (Tel. 0731/188-1444) sowie die Broschüren der Polizei.

