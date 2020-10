Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Berauscht in Unfall verwickelt/ Am Donnerstag verursachte eine 75-Jährige einen Unfall in Bad Schussenried.

Die Fahrerin des Opel war gegen 16.45 Uhr zwischen Kleinwinnaden und Bad Schussenried unterwegs. Sie wollte an der Kreuzung gerade aus in Richtung Biberacher Straße fahren. Von links kam ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes-Sprinter. Der fuhr aus Richtung Otterswang. Die 75-Jährige beachtete dessen Vorfahrt nicht. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Lkw schleuderte eine Böschung hinunter und blieb im Acker stehen. Bevor die Polizei eintraf flüchtete der Fahrer des Lkw zu Fuß. Er ließ seinen Beifahrer und die Frau an der Unfallstelle zurück. Statt dem Fahrer kam der Halter des Sprinter an die Unfallstelle. Der machte zunächst falsche Angaben zum Fahrer, stellte dies dann aber richtig. Kurze Zeit später nahm die Polizei den 27-Jährige an seinem Wohnort fest. Der Grund für die Flucht des Mannes war schnell klar: Er hatte zuvor Alkohol getrunken. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und er stand unter Drogeneinfluss. Dies zog eine Blutentnahme nach sich. Der 46-jährige Beifahrer und die Opel-Fahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf mehrere tausend Euro. Der Pkw und der Sprinter waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Die Verkehrspolizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sprinter-Fahrer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Zudem wurde gegen den Halter des Sprinters ein Strafverfahren wegen falscher Aussage eingeleitet.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

Missachten der Vorfahrt ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle und ist oft auf Eile zurückzuführen. Dabei sei Eile im Straßenverkehr vollkommen fehl am Platz, meldet die Polizei. Sie empfiehlt, lieber einmal mehr zu schauen und zu warten als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen.

