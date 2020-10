Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Stop der Unfallflucht

Nicht weit kam der Lenker eines Wohnmobils am Donnerstag in Wiesensteig.

Ulm (ots)

Gegen 10.50 Uhr war ein Wohnmobil in der Helfensteinstraße unterwegs. Dabei streifte das Fahrzeug einen Opel. Der parkte am Straßenrand. Statt sich um den Schaden an dem Pkw zu kümmern flüchtete der Fahrer. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Wohnmobils gemerkt. Das teilte er der Polizei mit. Dank des Hinweises des Mannes hatte die Polizei den Unfallverursacher schnell ermittelt. Der Opel-Besitzer bleibt nun nicht auf dem Schaden in Höhe von ungefähr 800 Euro sitzen. Den Fahrer des Wohnmobils erwartet eine Strafanzeige.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

