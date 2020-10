Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim, Königsbronn - Betrunkener klaut Auto und baut Unfälle

Einen 32-Jährigen stoppte die Polizei am Donnerstag in Königsbronn.

Ulm (ots)

Zeugen sahen gegen 23.30 Uhr in der Innenstadt einen mutmaßlich Betrunkenen in einen Audi steigen und wegfahren. Sie meldeten den Vorfall der Polizei, die sofort nach dem Mann suchte. Eine Streife sah kurz darauf in Königsbronn einen verdächtigen Audi mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Dessen Fahrer war in Richtung Oberkochen unterwegs und ignorierte sämtliche Anhaltesignale. Deswegen überholten ihn die Polizisten und hielten ihn nach dem Ortsausgang an. Kurz vor der Kontrolle nahm er den Fuß vom Bremspedal, sodass der Audi mit Automatikgetriebe auf den Streifenwagen rollte. Der Verdächtige stand deutlich unter Alkoholeinwirkung und mutmaßlich auch unter Drogen. Die Beamten fanden bei ihm eine geringe Menge Marihuana. Er musste eine Blutprobe abgeben. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verdächtige den Audi zuvor in der Innenstadt gestohlen hatte und bereits beim Wegfahren gegen einen Peugeot gefahren ist. Nach ersten Erkenntnissen soll der Autoschlüssel im Fahrzeug gewesen sein. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Audi auf 2.500 Euro, am Peugeot auf 3.000 Euro und am Streifenwagen auf 1.500 Euro. Der Mann muss jetzt mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

+++++1840581+++1840114+++1840561

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell