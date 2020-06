Polizei Paderborn

POL-PB: "WORST 14" - Verkehrskontrollen im Almetal

Büren (ots)

(mb) Am Sonntag hat die Polizei auf der Landesstraße 637 im Almetal bei Büren von 11:30 Uhr bis 18:30 Uhr Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Verkehrsdienst hatte zwei Kradfahrer und die ESO-Geschwindigkeitsmessanlage eingesetzt. In der Bilanz tauchen erfreulich wenige Geschwindigkeitsverstöße auf - allerdings waren zwei Autofahrer und ein Motorradfahrer erheblich zu schnell. Neben einem empfindlichen Bußgeld stehen für diese Raser auch Fahrverbote und Punkte an. Drei Bußgeldverfahren und sechs Verwarngelder waren wegen überhöhter Geschwindigkeit fällig.

Einige der überprüften Motorräder fielen mit technischen Mängeln auf. In sechs Fällen erfüllte der Zustand der Bereifung nicht die Anforderungen der Straßenverkehrszulassungsordnung. Zwei Anzeigen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, da die Immissionsgrenzwerte der Maschinen überschritten wurden. 19 weitere Verstöße ahndeten die Einsatzkräfte, weil die Motorradkennzeichen nicht vorschriftsmäßig waren oder die Fahrer den Führerschein, Fahrzeugschein oder Bauartgenehmigungen nicht mitführten.

Eine durch die Kreispolizeibehörde Paderborn durchgeführte Auswertung der Verkehrsunfälle außerhalb geschlossener Ortschaften für den Zeitraum der Jahre 2014 bis 2019 ergab 14 besonders unfallbelastete Strecken im Kreis Paderborn, die sogenannten "WORST 14". Auf diesen 14 Strecken außerhalb von Ortschaften sind 58% aller getöteten Verkehrsteilnehmer, sowie 56% aller schwerverletzten Verkehrsteilnehmer zu verzeichnen. Die L637 im Bereich Büren ist eine dieser unfallbelasteten Straßen. Die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der Polizei auf den WORST-14-Strecken werden fortgesetzt.

