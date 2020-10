Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbruch bleibt nicht unbeobachtet

Aufmerksam war ein Zeuge am Donnerstag in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie Unbekannte durch ein Fenster in eine Wohnung in der Hindenburgstraße eingestiegen sind. Später sollen sie das Haus wieder verlassen haben und geflüchtet sein. Der Mann alarmierte die Polizei. Die kam und nahm die Ermittlungen auf. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Einbrecher Schlüssel und Schmuck mitgenommen haben. Die Spuren der Täter blieben an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Biberach (07351/4470) erste Hinweise auf die Unbekannten.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Wer etwas beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

