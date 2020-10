POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.10.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Eindringen in Gebäude In der Zeit vom 12.10.2020, 12:30 Uhr bis zum 13.10.2020, 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter in insgesamt zwei Einrichtungen an der Theodor-Storm-Straße ein. In einem Fall manipulierten die Täter einen zu einer Lagehalle gehören Zaun, wodurch das Betreten des Grundstücks möglich wurde. Dort wirkten die Täter dann auf ein Fenster ein, womit auch der Einstieg in die Lagerhalle gelang. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus der Lagerhalle kein Diebesgut entwendet. In einem zweiten Fall gelangten die Täter auf bislang nicht bekannte Weise in das Innere einer Bildungseinrichtung. Dort wurden die Räumlichkeiten durchstöbert und insgesamt 10 Laptops der Marke Fujitsu entwendet. Die Polizei hat die Sachverhalte vor Ort aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer/Westoverledingen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss Am 13.10.2020 gegen 12:30 Uhr wurde durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Leer/Emden auf der Papenburger Straße in Leer eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Unter anderem bestand die Absicht, einen Leeraner Pkw aus dem fließenden Verkehr anzuhalten und eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Dazu wurden von den Beamten die am Streifenwagen befindlichen Haltesignale eingeschaltet und die Nachfahrt zu dem Pkw aufgenommen. Trotz längerer Nachfahrt und eingeschalteter Signale nahm der Fahrzeugführer die Aufforderung zum Anhalten nicht wahr. Daher wurde mittels Schall - und Lichtsignal die Aufforderung zum Anhalten nochmals verstärkt. Daraufhin gelang es den Einsatzkräften das Fahrzeug auf der Folmhuser Straße in Westoverledingen anzuhalten und zu kontrollieren. Dabei wurde festgestellt, dass der 32-jährige Mann aus Westoverledingen nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde dem Mann, welcher sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss, untersagt.

Weener - Verkehrsunfallflucht Am 13.10.2020 kam es um 12:30 Uhr auf der Burgstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Audi und einem weißen Lieferwagen. Der 35-jährige Fahrer des Pkw Audi aus Leer befuhr die Burgstraße in Fahrtrichtung Osterstraße, als ihm in Höhe des dortigen Friedhofes in einer Doppelkurve ein weißer Lieferwagen der Marke Fiat entgegenkam. Der Pkw-Fahrer verzögerte an der Engstelle. Der Lieferwagen fuhr weiter und streifte während der Vorbeifahrt den Pkw Audi am hinteren linken Radkasten. Nach einer kurzen Kontaktaufnahme an der Unfallstelle und der Ankündigung einer gewünschten polizeilichen Unfallaufnahme, entfernte sich der Fahrer des Lieferwagens von der Unfallstelle, ohne Rückschlüsse auf seine Person zu hinterlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht Am 13.10.2020 kam es in der Straße "Kleine Roßbergstraße" zwischen 06:15 Uhr und 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw Seat beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Pkw und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um fernmündliche Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

