Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfall gesucht

Meppen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es gegen 07.45 Uhr auf der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Die Frau war mit ihrem Fahrrad in Richtung Uferstraße unterwegs, als sie in Höhe der dortigen Baustelle einem entgegenkommenden LKW ausweichen musste. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. An ihrem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des LKW und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

