Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Falsche Handwerker an der Haustür

Lingen (ots)

Vier bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagvormittag Dienstleistungen zu völlig überteuerten Preisen angeboten.

Ein ca. 60 Jahre alter Mann bot zwei Anwohnern der Anenomenstraße an, die jeweiligen Dachrinnen zu reinigen. Dabei wurden über die zuvor abgesprochenen Leistungen weitere Arbeiten durchgeführt. Dies ohne Rechnung und zu unverhältnismäßig hohen Preisen.

Anschließend fuhren die Männer mit zwei weißen Transportern davon. Möglicherweise dürften die Fahrzeuge mit niederländischen Kennzeichen versehen gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang aufmerksam zu sein und keine eigens bestellten Handwerker in die eigenen vier Wände oder Dienstleistungen am Haus vornehmen zu lassen. Seien Sie kritisch bei derartigen Haustürgeschäften und verständigen Sie im Zweifel die örtliche Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell