POL-LB: Sindelfingen: Trickdieb gelangt unter Vorwand in die Wohnung einer 92-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Unter einem Vorwand gelang es einem bislang unbekannten Täter, am Donnerstag gegen 15:00 Uhr in die Wohnung einer 92-Jährigen in der Seemühlenstraße in Sindelfingen zu gelangen. Der etwa 30-40 Jahre alte Mann gab an, nach der Heizung schauen zu müssen und entwendete unbemerkt die Geldbörse mit 50 Euro Bargeld. Der Trickdieb wurde wie folgt beschrieben: 180 cm groß, schlank, bekleidet mit einem hellbeigen/hellbraunen Mantel und er sprach dialektfreies Deutsch. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

