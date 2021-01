Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten und 15.000 Euro Schaden

Eine Leichtverletzte und einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 10:45 Uhr auf der Nagolder Straße in Herrenberg ereignete. Ein 45-Jähriger Dacia-Fahrer wollte von einem Parkplatz auf die Nagolder Straße einfahren und übersah hierbei mutmaßlich eine auf der Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Seestraße fahrende 36-Jährige mit ihrem Hyundai. Die Frau wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr Herrenberg war vor Ort und beseitigte die durch den Unfall entstandene Ölspur.

