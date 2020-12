Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Ein- und Aufbrüche

Recklinghausen

Bottrop:

Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch in eine Schule an der Böckenhoffstraße ein. Eine Scheibe wurde eingeworfen. Im Gebäude legten die Unbekannten Feuer, sodass ein Lagerraum ausbrannte. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Gladbeck:

Ein Kindergarten an der Schwechater Straße wurde in der Nacht zu Mittwoch von Unbekannten aufgebrochen. Die Eindringlinge hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Ob sie etwas erbeutet haben, muss noch geklärt werden.

Zwischen Montag und Dienstag haben Unbekannte am Pfarrer-Grünefeld-Weg die Tür einer Kindertagesstätte aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Sie durchsuchten die Räume und entkamen mit erbeutetem Geld.

Herten:

Aus zwei Firmenfahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch Werkzeuge gestohlen. Sie haben die Hecktüren der an der Schlägel-und-Eisen-Straße und an der Wessingstraße geparkten Transporter gewaltsam geöffnet. Die Täter flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Waltrop:

Am Dienstag brachen Unbekannte in eine Wohnung am Ackerweg ein. Um kurz vor 18.00 h drangen sie durch die aufgebrochene Balkontür in die Wohnräume ein und lösten dadurch einen Alarm aus. Die Eindringlinge griffen nach einem Kaffeevollautomaten und flüchteten damit.

