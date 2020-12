POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Erreichbarkeit der Pressestelle nach Weihnachten

Polizeipräsidium Recklinghausen

Liebe Medienvertreterinnen, liebe Medienvertreter,

unverkennbar neigt sich das Jahr 2020 dem Ende entgegen und die Weihnachtsfeiertage stehen kurz bevor. Wir verabschieden uns bei Ihnen in die Festtage.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Recklinghausen ist am Sonntag, den 27.12.2020, ab 11:00 Uhr unter den bekannten Telefonnummern erreichbar.

Wie auch in den vergangenen Jahren, versehen wir auch an Neujahr Dienst in der Pressestelle. Einzelheiten dazu folgen nach den Weihnachtsfeiertagen.

Bis dahin wünscht Ihnen das Team der Pressestelle frohe und besinnliche Weihnachtstage. Wir hoffen, dass Sie die Festtage im kleinen Kreis genießen können.

Bleiben Sie gesund.

