Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Zwei Personen durch Verkehrunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Gegen 18:30 Uhr kam es an der Kreuzung Königsheide / Stofferstraße zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher noch nicht geklärten Umständen fuhr ein PKW ungebremst in die Seite eines zweiten PKW.

Der Unfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrhauses des Löschzuges 23 (Groppenbruch). Durch den lauten Aufprall wurden drei Angehörige des Löschzuges 23, die zufällig am Gerätehaus waren, aufmerksam und konnten so Erste Hilfe leisten und weitere Kräfte nachfordern.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrer verletzt, einer von ihnen wurde durch die Deformation der Fahrzeugseite im Fahrzeug eingeklemmt. Die nachgeforderten Kräfte des Löschzugs 9 (Mengede) und die Spezialeinheit Bergung leiteten die technische Rettung ein. Zur Befreiung des Fahrers wurde die beide Türen sowie B-Säule des Fahrzeugs entfernt. Daraufhin konnte der eingeklemmte Fahrer aus seiner Lage befreit werden.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dortmund

Pressestelle

Oliver Körner

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell