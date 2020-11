Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pferd in Hungen verletzt++Zeugenaufruf nach Raub++Einbruch in Blumengeschäft++28-jähriger nach Sachbeschädigung festgenommen++Dosenmixgetränke eingesteckt++Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

GießenGießen (ots)

Hungen: Ein Pferd in Inheiden verletzt

Bereits im Oktober verletzte ein Unbekannter ein Pferd in Inheiden. Im Bereich des Holzbrückenwegs stieg der Täter am Samstag (17. Oktober) zwischen 23.15 und 23.20 Uhr in einen Pferdestall ein und verletzte das Tier. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. den Täter geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/9143-0.

Gießen: 18-jähriger beraubt

Nach einem Raub auf dem Spielplatz in der Greizer Straße am Sonntagnachmittag sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 17.50 und 17.55 Uhr forderten drei Unbekannte einen 18-jährigen Jugendlichen auf, Bargeld herauszugeben. Als das Opfer sich wehrte, schlug ihn offenbar einer ins Gesicht. Anschließend zogen die Verdächtigen dem Gießener seine Jacke aus und raubten dessen Bargeld aus seiner Hand. Danach flüchteten sie mit dem Diebesgut in Richtung Treiser Weg. Beschreibung der Verdächtigen. Ein Mann ist schlank, etwa 180 Meter groß, Anfang/Mitte 20 Jahre alt und hat dunkle Haare. Er trug eine kurzarmige Weste in silberfarben/grau, einen schwarzen Pullover und eine Camouflage-Hose. Der zweite Mann ist kräftig und hat einen Oberlippenbart sowie einen Bart am Kinn. Er war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Mütze und eine dunkle Outdoorjacke. Der dritte Verdächtige trug eine dunkle Mütze. Wer hat den Vorfall am Sonntagnachmittag auf dem Spielplatz beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität der Verdächtigen geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Fernwald: Einbruch in Blumengeschäft

Unbekannte brachen zwischen 10.30 Uhr am Samstag (07. November) und 10.40 Uhr am Sonntag (08. November) in ein Blumenfachgeschäft im "Ruhberg" in Steinbach ein. Aus einem Bürozimmer entwendeten die Einbrecher Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Linden: Geldbörse entwendet

In oder vor einem Kaufhaus im Tannenweg in Großen-Linden stahlen Unbekannte das Portemonnaie eines 67-jährigen Mannes. Das Opfer stellte den Verlust seiner Geldbörse gegen 09.30 Uhr fest. Wer hat den Diebstahl an dem Vormittag beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: 28-Jähriger nach Sachbeschädigung festgenommen

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nach einer Sachbeschädigung nahm die Polizei Montagfrüh (09. November) einen 28-jährigen Mann aus Gießen fest. Gegen 08.30 Uhr trat der Verdächtige gegen die Schaufensterscheibe eines Möbelhauses am Marktplatz, so dass diese zerbrach. Anschließend flüchtete er zu Fuß und konnte kurz darauf von einer Zivilstreife festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Hungen: E-Bike gestohlen

Auf ein Pedelec im Wert von etwa 4.500 Euro hatte es ein Unbekannter in der Obertorstraße in Hungen abgesehen. Am Sonntag zwischen 22.00 und 22.30 Uhr machte sich der Dieb an dem Fahrrad de Herstellers GIANT (Trance E) zu schaffen. Das blau/grün/schwarze E-Bike war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verbleib des Rades machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/9143-0.

Gießen: Bargeld aus Fast-Food-Restaurant geklaut

Unbekannte brachen zwischen 22.10 Uhr am Sonntag und 07.43 Uhr am Montag in ein Fastfoodgeschäft in der Schulstraße ein. Sie brachen zunächst eine Tür auf und entwendeten Geld aus der Kasse. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Dosenmixgetränke eingesteckt

Mehrere Dosenmixgetränke war die Beute eines Unbekannten nach einem Diebstahl von Samstagabend in einer Tankstelle in der Grünberger Straße. Gegen 23.15 Uhr betrat er die Tankstelle und steckte die Dosen in seine Jacke. Ohne zu bezahlen verließ er das Geschäft. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 1,75 Meter groß, 30 Jahre alt, sprach gebrochen Deutsch und hat einen grauen Oberlippenbart. Er trug einen blauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Sneaker. Wer hat den Verdächtigen gesehen und kann Angaben zu dessen Identität geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Gießen: Beim Wenden Peugeot touchiert

2.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Peugeots nach einer Unfallflucht in der Grünberger Straße. Der schwarze Peugeot 206 stand am Freitag (06.Novemer) zwischen 09.45 Uhr und 10.05 Uhr in einer Sackgasse hinter der Grünberger Straße (Höhe 164). Vermutlich beim Wenden touchierte der Unbekannte das Fahrzeug an Radkasten und Stoßstange und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Vorbeifahren Citroen gestreift

Am Freitag (06.November) beschädigte ein Unbekannter einen in der Philosophenstraße geparkten Citroen. Der graue Picasso parkte zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 17. Vermutlich aufgrund von zu geringem Abstand streifte der Unbekannte das Fahrzeug auf der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Opel beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch (04.November) einen in der Straße "Am Steinkreuz" geparkten Opel auf der Fahrerseite. Der blaue Agila parkte zwischen 07.40 Uhr und 14.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 6. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Rangieren Hyundai touchiert

Nur eine Stunde parkte ein Hyundai am Samstag (07.November) auf einem Parkplatz in der Ostanlage. Vermutlich beim Rangieren touchierte ein Unbekannter zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr den grauen Hyundai und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/Grünberg: Tiefstehende Sonne führt zu Auffahrunfall?

Am Freitag (06.November) gegen 16.30 Uhr befuhr ein 49-jährige Frau in einem Volvo und ein 64-jähriger in einem VW hintereinander die Autobahn 5 von Grünberg in Richtung Frankfurt. Offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne bemerkte der VW-Fahrer den Bremsvorgang der 49-Jährigen zu spät und fuhr auf den Volvo auf. Dabei verletzte sich die Volvo-Fahrerin leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 27-jähriger Mann aus Gießen fuhr am Samstag (07.November) gegen 07.40 Uhr in einem VW die Krofdorfer Straße von Gießen nach Wettenberg. In einer Linkskurve kam der Gießener von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.950 Euro.

Gießen: Unfall im Kiesweg - Zeugen gesucht

Am Samstag (07.November) gegen 14.10 Uhr kam es zu einem Unfall im Kiesweg. Ein 70-jähriger Mann aus Gießen in einem Renault fuhr aus einer Hofeinfahrt und beabsichtigte zu wenden. Ein 51-Jähriger Gießener in einem VW fuhr aus Richtung Marburg Straße den Kiesweg. In Höhe der Hausnummer 14 kam es zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Da beide Unfallbeteiligte unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu dem Unfallhergang machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Abbiegen Pedelec übersehen

Sonntagabend (08.November) gegen 19.55 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Gießen in einem Audi die Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte. Beim Abbiegen in die Friedrichstraße übersah er offenbar einen 25-Jährigen mit einem Pedelec, der den Fahrradstreifen in Richtung Stadtmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Pedelec-Fahrer leicht verletzte. Der Sachschaden wird auf 550 Euro geschätzt.

Pohlheim: Zusammenstoß mit Roller

Am Freitag (06.November) gegen 13.40 Uhr kam es auf der Landstraße 3358 zwischen Lich und Pohlheim zu einem Unfall. Eine 20-jährige Frau aus Reiskirchen beabsichtigte von einem Waldparkplatz auf die L 3358 einzubiegen. Vermutlich bemerkte sie einen 16-jährigen Rollerfahrer zu spät, der auf dem Fahrradweg von Lich nach Pohlheim unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Rollerfahrer, kam zu Sturz und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

