Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag kam es im Zeitraum von 07:35 Uhr bis 07:55 Uhr zu einer Unfallflucht in der Maybachstraße in Gerlingen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte einen am Fahrbahnrand parkenden schwarzen Mercedes und verursachte einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 entgegen.

