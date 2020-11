Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kellerbrand in einem Wohnhaus

Kalkar-NiedermörmterKalkar-Niedermörmter (ots)

Am Sonntag Vormittag, gegen 08:30 Uhr, ging die Meldung über einen Kellerbrand in einem Wohnhaus auf der Reeser Straße ein. Die Löschzüge der umliegenden freiwilligen Feuerwehren rückten zur Brandbekämpfung aus. Die Brandursache ist bisher unklar, der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und die Ermittlungen dauern an. Am Gebäude entstand Sachschaden, Personen befanden sich nicht im Gebäude.

