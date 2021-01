Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Radfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr kam es im Bietigheimer Industriegebiet Laiern zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 22-Jähriger schwere Verletzungen zuzog. Der Radfahrer befuhr die Asperger Straße in Richtung Industriestraße und wollte diese am dortigen Fußgängerüberweg überqueren. Ohne abzusteigen und augenscheinlich ohne seine Geschwindigkeit zu verringern prallte er hierbei gegen die Fahrerseite eines Ford Fiesta, dessen 51-jährige Fahrerin zu diesem Zeitpunkt den Zebrastreifen passierte. Während die Pkw-Lenkerin leicht im Gesicht verletzt wurde, musste der Radfahrer schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er trug bei dem Unfall keinen Helm. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Da bei dem Radfahrer der Verdacht bestand, dass dieser unter der Wirkung berauschender Mittel stand, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt und einem Rettungswagen vor Ort. Der Verkehrsunfall wurde durch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg aufgenommen. Vom Polizeirevier Bietigheim waren ebenfalls zwei Funkstreifenwagen eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell