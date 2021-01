Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in eine Wohnung im Altenheim

Kerken (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch auf der Straße Rahmer Kirchweg, kam es in der Zeit von Donnerstag, 21.01.21, 18:30 Uhr bis Samstag, 23.01.21, 10:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter drangen in eine zum Altenheim gehörende Wohnung ein, nachdem sie eine Seiteneingangs- sowie eine Zwischentür aufgehebelt hatten. Anschließend brachen sie die Wohnungstür auf. Über mögliche Tatbeute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Geldern unter der Telefonnummer: 02831/1250.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell