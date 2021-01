Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Einbruch/ Täter hebelt Terrassentür auf

Straelen (ots)

Ein unbekannter Täter hebelte am Donnerstag (21. Januar 2021) gegen 18.05 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Sankt-Anno-Straße auf. Über den Lilienweg gelangten die Täter an die Rückseite des Hauses und durch den Garten zur Terrasse. Der Eigentümer befand sich zur Tatzeit im Obergeschoss und hörte ein "knacken". Als er im Untergeschoss nachsah, konnte er nur die geöffnete Tür feststellen. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell