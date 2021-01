Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Versuchter Einbruch in einem Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Überraschend schnell endete der Versuch eines Einbrechers, am Donnerstagabend in eine Wohnung in der Tübinger Straße in Tamm zu gelangen. Im Zeitraum von 18:00 bis 19:00 Uhr machte sich der bislang unbekannte Täter an einer Wohnungstüre im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu schaffen und staunte nicht schlecht, als ihm plötzlich genau diese von Innen geöffnet wurde. Während der Wohnungsinhaber tatsächlich auf Arbeit war, wurde sein 30-jähriger Mitbewohner durch die Geräusche auf den Vorgang aufmerksam. Als er die Tür öffnete, brach der Täter sein Vorhaben ab und floh über das Treppenhaus in Richtung Ausgang.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell