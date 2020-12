Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendepressmitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 24.12. - 27.12.2020 ++

LüneburgLüneburg (ots)

Pressemitteilung

Vom 24.12.2020 - 27.12.2020

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- Widerstand gegen Polizeibeamte ---

Lüneburg/ Innenstadt

Am Nachmittag des Heiligen Abends randalierte eine 53-jährige, stark alkoholisierte Lüneburgerin zunächst in der Wohnung ihres Bekannten in der Ritterstraße. Dieser rief die Polizei. Auch die eingesetzten Beamten konnten die Frau nicht beruhigen, wurde vielmehr selbst von der "Dame" bedroht, beleidigt und sogar angespuckt. Die Verursacherin verbrachte die anschließende Nacht im Poliizeigewahrsam, es warten gleich mehrere Strafverfahren.

--- häusliche Gewalt ---

Lüneburg/ Vögelsen/ Lüdersburg

Zum wiederholten Male kam es, ebenfalls am Heiligen Abend, zu Streitigkeiten bei einem "Am Venusberg" wohnenden Ehepaar- Der 46-jährige Beschuldigte beschädigte einiges von dem gemeinsamen Mobiliar und verängstigte seine Ehefrau und seine Kinder. Um weitere Straftaten zu verhindern, verwiesen die eingesetzten Polizeibeamte den Verursacher für mehrere Tage aus der gemeinsamen Wohnung.

Ebenfalls zu Beziehungsstreitigkeiten kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Lüneburger Klaus-Groth-Straße. Ein der Polizei bereits hinlänglich bekannter 22-Jähriger griff seine 20-jährige Lebensgefährtin an und verletzte sie leicht. Auch das neugeborene Kind der beiden war bei dem Übergriff zugegen. Erneut wird sich der junge Mann vor dem Richter für sein Handeln verantworten müssen.

Auch in Vögelsen kam es am frühen Samstag-Morgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem angetrunkenen 40-Jährigen und seiner ehemaligen Lebensgefährtin, mit welcher er zusammen das Weihnachtsfest beging. Auch sein Übergriff endete in einer mehrtägigen Wegweisung für den Verursacher.

Unfriedliche Weihnachten auch am Samstag-Vormittag in Lüdersburg. Hier gerieten ein 29-Jähriger und seine 34-jährige Ehefrau derart heftig aneinander, dass lediglich die Polizei schlichten konnte. Sie verwies den jungen Vater einige Tage aus der gemeinsamen Wohnung, um eine weitere Eskalation zu vermeiden.

--- Brand ---

Lüneburg/ Kreideberg

Aus noch nicht abschließend klärbarer Ursache kam es am Donnerstag gegen 21:30 Uhr zu einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Kreideberg. Die eingesetzte Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindern, ein hoher Gebäudeschaden entstand dennoch.

---Streitigkeiten und Drogenfund ---

Rullstorf

Das hatten sich die drei Freunde zu Weihnachten auch anders vorgestellt. Die beiden Männer aus Hohnstorf und Embsen waren zu Besuch bei einer Frau aus in Rullstorf. Hier konsumierte alle drei gemeinsam verschiedenste Arten von Drogen. Da mindestens einer der drei damit nicht umgehen konnte, kam es zu Streit und infolgedessen zu einem Polizeieinsatz. Nun befinden sich alle Drogen und auch ein verbotenes Messer in der Asservatenkammer der Polizei. Die angetroffenen Personen müssen sich für den Besitz verantworten.

--- Einbrüche ---

Lüneburg/ Kreideberg

Zu einem Einbruch kam es am Freitag zwischen 14:00 Uhr und 20:30 Uhr in der Thorner Straße in Lüneburg OT Kreideberg. Bislang noch unbekannte Täter kletterten auf den Balkon und gelangten über die Terrassentür in die Wohnung.

Am Samstag im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 10:50 Uhr stieg ein noch unbekannter Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Glockenstraße ein, indem er eine Tür aufhebelte. Er entwendete Bekleidung und entkam unerkannt. Teilweise wurde das Stehlgut bereits wieder aufgefunden.

Auf frischer Tat ertappt wurde ein einschlägig bekannter 39-jähriger Lüneburger, welcher versuchte, auf einem Hofladen in Lüneburg - Rettmer, einen Verkaufsstand aufzubrechen. Bei dem als unbelehrbar geltenden Beschuldigten wurden diverse Gegenstände sichergestellt. Er ist zunächst wieder "auf freiem Fuß".

Hinweise zu den jeweiligen Einbrüchen gerne an die Polizei Lüneburg unter Tel.: 04131/8306-2215

Stadt/Landkreis Uelzen:

Trunkenheitsfahrt

In Suderburg kam es in der Nacht auf den 24.12. zu einer Trunkenheitsfahrt. Ein 31jähriger war mit seinem Pkw einer Streife aufgefallen. Bevor eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt werden konnte, leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Feiern aufgelöst

Zu einer Privatfeier trafen sich in der Nacht vom 23.auf den 24.12. sechs Personen aus vier verschiedenen Haushalten in einer Wohnung in Uelzen. Die Polizei beendete die Zusammenkunft. Gegen alle Beteiligten wurden wegen der Nichteinhaltung der Beschränkungen im Zusammenhang mit den Corona-Vorgaben Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Eine weitere kleine Feier unterbrach die Polizei in der Nacht vom 25. zum 26.12. Drei Personen aus drei Haushalten hatten sich in einer Privatwohnung getroffen. Ein Teilnehmer kletterte aus dem Fenster, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dort wurde er allerdings schon von Polizeibeamten erwartet. Auch gegen diese Feiernden wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Treffen in der Öffentlichkeit

Trotz der Corona-Beschränkungen trafen sich in den Nächten des 24. und 25.12. immer wieder mehrere junge Leute mit ihren Pkw an verschiedenen Orten in Uelzen. Polizeibeamte mußten mehrfach Gefährderansprachen durchführen. Platzverweise wurden erteilt, Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein junger Mann, der bei Eintreffen des Streifenwagens hinter einigen Autos entlang krabbelte, übersah dabei weitere Beamte, die sich von der anderen Seite näherten. Auch ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.

Trunkenheitsfahrt

Zeugen meldeten der Polizei am Samstagabend einen polnischen Staatsbürger, der mit seinem Pkw zwischen Celle und Breitenhees unterwegs war. Dabei fuhr er zwar vorbildlich langsam, aber in Schlangenlinien auch immer wieder in den Gegenverkehr. Der 50jährige konnte kurz darauf von einer Polizeistreife gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,44 Promille. Den Mann erwartet ein Strafverfahren, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Stadt/Landkreis Lüchow:

Trunkenheitsfahrt

Ort: Gartow, Hahnenberger Str. Zeit: 24.12.2020, 23:20 Uhr Sachverhalt: Ein Gartower befuhr mit seinem PKW die Hahnenberger Straße, obwohl er unter Alkoholgeruch stand. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Alcomat-Test ergab 0,76 Promille. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung

Ort: Lüchow, Ritterstr. Zeit: 25.12.2020, 13:00 und 18:30 Uhr Sachverhalt: Ein Lüchower hat um 13:00 Uhr mit einem Besenstiel zwei Scheiben eines Eingangstores eingeschlagen und abends mit einem Baseballschläger den Scheinwerfer eines PKW zerstört. Aufmerksame Zeugen haben ihn dabei gesehen, und der Täter konnte eindeutig identifiziert werden.

Einbruch

Ort: Gemarkung Wietzetze, Gebäude des Hundevereins an der Landstraße Zeit: 26.12.2020, 10:00 Uhr Sachverhalt: Bislang unbekannte Täter brachen in das Gebäude des Hundevereins Wietzetze ein, durchwühlten alle Schränke und entwendeten lediglich ein paar Tüten Fruchtgummi.

Diebstahl

Ort: Langendorf, Kirche Zeit: Nacht 25/ 26.12.2020 Sachverhalt: Aufgrund von Renovierungsarbeiten in der Kirche waren mehrere Leuchtstoffröhren an der Außenmauer zwischengelagert. Die Röhren wurden in der Nacht entwendet und wahrscheinlich mit einem Lieferwagen abtransportiert.

Auflösung einer Party

Ort: Dannenberg, Brackweg Zeit: Nacht 27.12.2020, 00:40 Uhr Sachverhalt: Sieben Personen zwischen 19 und 22 Jahre alt aus sieben verschiedenen Haushalten trafen sich zur Party in einem Gartenschuppen. Da derartige Treffen untersagt sind, der Mindestabstand in dem vier Quadratmeter großen Raum nicht eingehalten werden konnte, und man keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, wurde die Feier aufgelöst. Gegen alle Personen ist ein Verfahren gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet worden.

Schoppe, PHK PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen Auf der Hude 1 21339 Lüneburg ESD, Dienstabteilung 3

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst

Tel.: 04131 / 8306 2215



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell