Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ auf Baustellenfahrzeug aufgefahren ++ von der Sonne geblendet ++ Ostumgehung gesperrt ++

Lüneburg

Lüneburg - auf Baustellenfahrzeug aufgefahren - von der Sonne geblendet - Ostumgehung gesperrt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 21.12.20 auf der Bundesstraße 4 - Lüneburger Ostumgehung - in Fahrtrichtung Süden. Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW hatte gegen 13:15 Uhr auf der Ostumgehung zwischen den Anschlussstellen Neu Hagen und Kaltenmoor aufgrund der tiefstehenden Sonne einen Lkw-Baustellen-Fahrzeug übersehen und war auf dieses aufgefahren. Der 37-Jährige erlitt schwere Verletzungen, konnte jedoch das Fahrzeug eigenständig verlassen. Die Polizei sperrt aktuell die Ostumgehung in Fahrtrichtung Süden und leitete den Verkehr bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge ab. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro.

