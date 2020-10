Polizei Braunschweig

POL-BS: Passantin beraubt

Braunschweig (ots)

Am Samstag, in den frühen Morgenstunden, wurde eine 54-jährige Frau Opfer eines Straßenraubes, als sie sich im Bereich der Ersatzhaltestelle Waisenhausdamm befand. Hier wurde sie von einer männlichen Person nach der Uhrzeit gefragt. In diesem Moment entriss diese Person dem Opfer das in der Hand gehaltene Smartphone und flüchtete in Richtung Stobenstraße / John-F.-Kennedy-Platz. Das Opfer blieb unverletzt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der PI Braunschweig unter der Telefonnummer 0531/476-2517 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell